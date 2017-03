Conflit STO: Injonction annulée par la direction

Le conflit de travail à la Société de transport de l'Outaouais a pris le chemin des tribunaux pendant quelques heures aujourd'hui.



La direction de la STO a déposé une injonction aux grévistes.



Cependant, après quelques heures de négociation, les deux parties en sont venues à une entente et la direction a annulé son injonction.



Malgré ce dénouement, la grève aura lieu demain.



La STO reprochait certains comportements lors des grèves du 16 et du 21 mars, notamment la présence d'employés syndiqués devant les fenêtres des employés de bureau, ce qui aurait été jugé comme de l'intimidation selon un rapport de la firme de sécurité Garda.



La direction de la STO demande aussi à la cour que les syndiqués ne puissent plus bloquer l'accès et de ne plus se trouver sur les terrains de la STO.