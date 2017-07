Sophie Séguin

La présidente du syndicat des professionnels en soins des Cantons de l'Est est très inquiète des statistiques publiées ce matin par le Journal de Montréal sur le nombre de congés de maladie pour des problèmes de santé psychologique dans les CIUSSS.Par exemple, le nombre de dossiers à cet effet a augmenté de 55% depuis 5 ans au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est et de 47 % à celui de l'Estrie.Sophie Séguin explique que de l'instabilité se vit depuis une vingtaine d'années dans le réseau, mais que les fusions de la réforme du ministre Barrette, implantée en 2015, ont créé un bouleversement supplémentaire majeur.En audio: Sophie Séguin