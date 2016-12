Construction du boulevard René-Lévesque: 4 entreprises soumissionnent

Denis Gélinas

Quatre entreprises de l'Estrie ont soumissionné pour l'aménagement du boulevard René-Lévesque à Sherbrooke.

La construction du tronçon entre le boulevard Industriel et la rue Henri-Labonne est évaluée à 18.5 millions de dollars.



Le plus bas soumissionnaire est la firme Toulouse avec 17.8 millions de dollars alors que le plus haut est Couillard Construction avec 21.1 millions.



La Ville de Sherbrooke doit maintenant analyser la conformité des soumissions.



Le directeur des grands projets, Denis Gélinas, explique qu'il faut octroyer le contrat avant le 6 mars prochain puisque la Ville s'est engagée auprès de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke à ce que l'accès au terrain soit aménagé pour la construction d'une nouvelle école près de la rue Matisse.



Celle-ci ouvrira ses portes pour l'année scolaire 2018-2019.