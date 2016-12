Exclusif Construction Gératek réclame près d'un demi-million à Valoris

Construction Gératek a déposé une requête en cour civile contre le centre de tri Valoris pour exiger un paiement dû de près d'un demi-million de dollars. Cette requête, dont Cogeco Nouvelles a obtenu copie, à une importante portée puisque l'entreprise demande l'autorisation d'exécuter l'hypothèque légale qu'elle possède sur le centre de tri.



Construction Gératek souhaite que le tribunal ordonne l'expulsion immédiate de Valoris et de toute autre personne qui détient, possède ou occupe l'immeuble de Bury en plus d'autoriser sa vente sous contrôle de justice.



Rappelons que des démarches juridiques sont toujours en cours contre Construction Gératek et Sherbrooke OEM en lien avec le dépassement de coûts d'environ 2,4 millions de dollars pour la construction du lieu d'enfouissement et du centre de tri de Valoris.