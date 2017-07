Construction: La ville de Sherbrooke lancera 10 nouveaux chantiers cette semaine

Caroline Gravel

Chargement du lecteur ...

La ville de Sherbrooke lancera 10 nouveaux chantiers sur son territoire, ce qui portera à 50 le nombre de projets en cours.Des réfections de trottoir seront effectuées sur le Boulevard Bourque, entre les rues Ruisseau-Noir et Ménard. Même chose pour la rue Galt Est, à l'intersection de la rue Longpré et du Chemin Galvin, entre les rues Galt Est et Lachapelle. À l'approche des vacances de la construction, la directrice du service des infrastructures urbaines de la ville de Sherbrooke, Caroline Gravel, explique le déroulement des travaux pour les prochaines semaines.En audio: Caroline Gravel.Madame Gravel ajoute que la ville s'assurera que les chantiers soient sécuritaires et que la signalisation soit adéquate avant que les travailleurs quittent pour les vacances.Elle explique aussi que des équipes feront le tour des chantiers de Sherbrooke à titre de vérification.