Paul Cardinal

Une croissance de 8 % des ventes de maisons unifamiliales a été observée en 2016 dans la région métropolitaine de Sherbrooke.La Ville de Magog et l'arrondissement de Jacques-Cartier sont les secteurs ayant la plus importante hausse des ventes de maisons.Le prix médian des propriétés n'a toutefois pas beaucoup augmenté.La région métropolitaine de Sherbrooke s'avère encore un marché d'acheteurs mais la situation tend à s'équilibrer dans les secteurs de Fleurimont et Brompton.