Cuisine de rue : 15 restaurateurs lèvent la main

QUÉBEC - Quinze restaurateurs ont fait part de leur intérêt à exploiter un camion de cuisine de rue l'été prochain à Québec.

Ils avaient jusqu'à hier pour faire part de leur intérêt à obtenir l'un des 15 permis disponibles dans le cadre du projet-pilote qui s'amorcera le 15 juin prochain.



La période officielle de mise en cadidature sera du 3 au 18 avril, et le choix des restaurateurs sera connu le 26 avril.



Le permis coûtera 500$ en 2017 et 250$ de plus en 2018.



La Ville de Québec a également fait connaître ce matin les sites qui pourront accueillir des «foodtruck».



Parmi ceux-ci, la Base de plein air de Ste-Foy, le Parc de l'Anse-à-Cartier, le Parc de la Plage-Jacques-Cartier, le Parc Victoria, le Parc des Saules, et la piscine St-Roch.



La Promenade Samuel-de-Champlain et le Parc des Chutes Montmorency, qui faisaient initialement partie des propositions, n'y figurent pas.



La Ville indique cependant que d'autres sites pourraient s'ajouter au courant de l'été.