D'importants travaux prévus sur le barrage Weedon

Denis Roussin

Des travaux estimés à plus de 2,8 millions de dollars devront être effectués sur le barrage Weedon d'Hydro-Sherbrooke situé sur la rivière Saint-François.Les tabliers des prises d'eau des centrales 1 et 2 doivent notamment être reconstruits en raison de la mauvaise qualité du béton existant.En audio, Denis Roussin, chef de la division de l'ingénierie chez Hydro-Sherbrooke.Un nettoyage des débris et des sédiments est également prévu.La présence de billots de bois et de branches d'arbres de même qu'une accumulation de sédiments composés de sable et de pierres ont été constatées.Les travaux devraient être lancés au printemps 2018.