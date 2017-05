De nouvelles accusations contre Kevin Goulet

Le fraudeur récidiviste, Kevin Goulet fait face à sept nouveaux chefs d'accusation en lien avec la location de chalets de prestige. Son dossier revenait en cour aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke et il a plaidé non coupable à ces accusations.



Kevin Goulet a été arrêté en mars dernier pour avoir offert à ses présumées victimes des séjours à bas prix dans deux chalets de luxe à Orford et une fois l'entente conclue, il s'est rendu chez les clients pour recueillir un accompte.



Toutefois, lorsque les victimes ont tenté de retrouver le chalet en question, elles réalisent qu'il n'existe pas.



Kevin Goulet a déjà été condamné pour fraude en 2012 alors qu'il avait floué son ex-copine.



L'individu de 25 ans demeure détenu et doit revenir en cour le 9 juin.



D'autres accusations pourraient être portées contre lui au cours des prochaines semaines.