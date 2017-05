Début de la saison des grands travaux à Sherbrooke

Caroline Gravel

C'est le début de la saison des grands travaux aujourd'hui à la Ville de Sherbrooke.Il s'agit de la reconstruction souterraine et de la chaussée sur la 12e avenue Sud entre les rues du Conseil et Chalifoux de même que la réfection de la fondation de la chaussée et du pavage sur une portion de la rue des Rigoles dans l'arrondissement de Fleurimont.Par ailleurs, des travaux sont entamés sur le chemin Glenday dans l'arrondissement de Lennoxville.En audio, la directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel.Rappelons que plus de 42,7 millions de dollars seront investis dans 137 chantiers planifiés cette année.