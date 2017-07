Décès d'un résident au pavillon Argyll: sa veuve songe à intenter une poursuite

Reportage de Marie-France Martel

La veuve du résident qui est décédé au pavillon Argyll en octobre dernier songe à intenter une poursuite civile contre le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.Un document fait état du fait que Serge-André Guérin a été agressé par un autre résident pendant qu'il dormait dans sa chambre.Le personnel de l'aile du pavillon Argyll où il se trouvait est intervenu 8 minutes plus tard et le décès et le cadre de garde a été contacté 12 heures plus tard.Jeannette Rousseau est soulagée de voir que la vérité sorte car elle n'a jamais cru que son mari était impliqué dans une altercation.Elle n'a pas voulu indiquer si elle avait contacté l'avocat spécialisé en droit de la santé, Jean-Pierre Ménard, concernant une éventuelle poursuite contre le CIUSSS de l'Estrie-CHUS. En audio, le reportage de Marie-France Martel