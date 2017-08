Délit de fuite sur la rue Dorval à Sherbrooke: une femme de 21 ans sera accusée

Philippe Dubois

Une femme de 21 ans sera accusée de délit de fuite suite à un accident survenu mercredi sur la rue Dorval à Sherbrooke.Philippe Dubois, du Service de police de Sherbrooke explique ce qui s'est produit.Monsieur Dubois souligne que c'est la jeune cycliste qui circulait en sens contraire, aurait changé de voie et serait entrée en collision avec la portière d'un véhicule de marque Honda.Pour sa part, peu de temps après avoir quitté les lieux, la femme a téléphoné au poste de police pour se rapporter.Le porte-parole du SPS mentionne que l'alcool et la vitesse ne sont pas en cause.