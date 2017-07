Délits sexuels sur des mineures dans l'Est de Sherbrooke: Rock-Henri Gagnon demeure détenu

Reportage de Marie-France Martel

Un récidiviste en matière de crimes à caractère sexuel a comparu lundi après-midi au palais de justice de Sherbrooke.

Arrêté vendredi, Rock-Henri Gagnon, 67 ans, aurait commis en juillet dernier des gestes à caractère sexuel sur deux fillettes de 6 et 9 ans qui résident dans son quartier du secteur Est.



Il a déjà purgé une peine de 18 mois de prison pour des délits en semblable matière. Il demeure détenu jusqu'à son retour en cour mercredi pour la forme.



L'individu est accusé d'agression sexuelle, contacts sexuels et bris de probation.



Il pourrait avoir fait d'autres victimes et le SPS poursuit son enquête.

En audio, le reportage de Marie-France Martel