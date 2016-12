Démantèlement chez Canna+: les trois coaccusés passeront Noël en prison

Les trois coaccusés, arrêtés à la suite du démantèlement d'une boutique illégale de cannabis à Gatineau, passeront Noël derrière les barreaux.

La couronne s'est objecté à la remise en liberté de John Christopher Belance, Linda Magdoul et Stéfania Kuzko, tous âgés entre 20 et 27 ans.

Le trio, qui a brièvement comparu jeudi après-midi, sera de retour devant le tribunal le 28 décembre prochain pour répondre à des accusations en matière de stupéfiants.

Rappelons que la police a débarqué mercredi à la Clinique Canna+ du boulevard Saint-Joseph avant de mener une seconde frappe dans une résidence avoisinante de la rue Caron quelques heures plus tard.

Les deux perquisitions ont notamment permis de saisir plus de 16 kilos de marijuana, plus de 1 500 comprimés de cannabis et près de 930 grammes de haschisch, dont la valeur est estimée à 150 000$.

Au total, quatre personnes ont été arrêtées. L'une d'entre elles a été relâchée sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

La boutique, qui n'avait pas de permis d'affaires, a rapidement été fermée après moins de deux semaines d'activités.