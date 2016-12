Démantèlement d'une boutique de cannabis à Gatineau: 150 000$ de stupéfiants saisis

Jean-Paul Lemay

Trois présumés trafiquants seront formellement accusés jeudi, au lendemain du démantèlement d'une boutique de vente illégale de cannabis à Gatineau.

Un homme et deux femmes, âgés entre 20 et 27 ans, devront répondre à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants.

Une seconde perquisition menée dans une résidence de la rue Caron dans le secteur Hull a permis de saisir une importante quantité de drogues, dont la valeur totale est estimée à 150 000$.

Au terme des deux opérations, les policiers ont saisis plus de 16 kilos de marijuana, quelque 1 500 comprimés de cannabis, 900 grammes de haschich, en plus de 725 millilitres d’huile de haschich et 250 grammes de poudres de cannabis.

Jean-Paul Lemay, du Service de police de Gatineau, dans l'audio ci-joint.

Rappelons que 4 personnes ont été arrêtées mercredi après que des agents soient débarqués à la clinique Canna Plus du boulevard St-Joseph.

L'une d'entre elles a été relâchée sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

La boutique, qui n'avait pas de permis d'affaires, a rapidement été fermée après moins de deux semaines d'activités.