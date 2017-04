Demi-Marathon RBC de Sherbrooke: dévoilement de la 6e édition

Nicolas Taillefer

4000 coureurs sont attendus le 2 juillet pour le Demi-Marathon RBC de Sherbrooke.

L'ajout d'un parcours de 2 km pour les enfants de 8 à 12 ans fera partie des nouveautés de cette 6e édition. Notons aussi l'arrivée de 7 KartUS pour le circuit de 5km. Ces fauteuils roulants sont conçus pour les participants qui pousseront les personnes à mobilité réduite.



Le co-directeur de course du Demi-Marathon, Nicolas Taillefer, invite la population à participer à cette course sous le thème de l'accessibilité. Monsieur Taillefer souligne la présence de parcours accessibles à tous, peu importe l'âge et la condition physique des coureurs.



45% des participants proviennent de l'extérieur de l'Estrie, entrainant des retombées économiques importantes pour la ville de Sherbrooke.