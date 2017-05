Déraillement: Serge Paquin est préoccupé

Serge Paquin

Chargement du lecteur ...

La compagnie propriétaire du chemin de fer St-Laurent et Atlantique tente de faire la lumière sur ce qui a causé le déraillement survenu lundi au centre-ville de Sherbrooke.La circulation a été perturbé quelques heures le temps de procéder au transbordement des matières et à la réouverture de la voie ferrée.Les wagons contenaient du gypse en feuille et des résidus de billes de latex.Néanmoins, cette situation préoccupe le président du comité exécutif de la ville de Sherbrooke, Serge Paquin.L'entreprise indique qu'elle prendra les mesures correctives s'il y a lieu.Elle soutient que les rails sont inspectés en conformité avec la règlementation en vigueur.