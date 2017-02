Des appuis pour Karine Gagné Karine Gagné/Photo: Facebook

Quelques centaines de personnes ont participé à une activité de financement visant à amasser des fonds pour aider Karine Gagné et ses proches à payer les frais d'avocats de la jeune femme de 23 ans, détenue aux Bahamas. Hier, l'activité "12 heures de collecte" avait lieu à la cabane à sucre chez Ti-Père, à Drummondville.



Le montant montant définitif n'a pas encore été déterminé, mais avec les dons faits au bar où travaille Karine Gagné et le socio-financement sur Internet, on dépasse les 15-mille dollars.



Accusée d'agression sexuelle sur un mineur, Karine Gagné doit revenir en Cour aujourd'hui, à Nassau.