Des bancs vides aux Sénateurs

Même s'ils sont au deuxième tour des séries, les Sénateurs sont incapables de faire salle comble.

Lors du premier match de la série jeudi, seulement 16 744 spectateurs étaient présents alors que la capacité totale est de 19 153.





Ça signifie que 2400 bancs étaient vides.







Parmi les raisons pour expliquer les sièges vides, les réactions sont nombreuses sur les médias sociaux à l'effet que le prix du stationnement a bondi à 30$, que le Centre Canadian Tire est loin et aussi que les billets sont de plus en plus chers.