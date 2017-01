Des centaines d'élèves déménagés à la Commission scolaire des Draveurs en 2018

La Commission scolaire des Draveurs a présenté le plan pour 2018-19 pour la redistribution pour les élèves de l'Est de son territoire. Avec l'ouverture de nouvelles écoles dans le secteur du Cheval-Blanc et à Val-des-Monts, il y aura plusieurs mouvements.



Ces mouvements toucheront plusieurs centaines d'élèves des écoles des Belles-Rives, de l'Équipage, du Bois Joli, de la Sablonnière, de la Traversée et de l'école Carle.