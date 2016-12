Des corps sont tojours non réclamés, dans la région

Les corps de 6 personnes décédées n'ont toujours pas été réclamés par des proches, et sont toujours sous la responsabilité du Bureau du coroner. Dans un cas, c'est une personne décédé il y a plus de deux ans. Le Bureau du coroner a publié la liste des corps non réclamés cette année. La loi oblige le coroner à conserver un corps aumoins 30 jours avant de l'inhumer. Si, après ces 30 jours, le corps est toujours entre les mains du coroner, il sera enterré dans une fosse commune d'un cimetière. Par la suite, à tout moment, le corps peut être demandé par des proches.Pendant les 30 jours, les policiers recherchent des membres de la famille du défunt. Dans certains cas, la famille se déiste, pour diverses raisons.Voici la liste des corps non réclamés: - Carole Bellefleur, née le 28 avril 1959. Elle demeurait au 21-613, 4e rue, à Shawinigan. Le coroner a pris avis le 10 septembre 2016 -

Gilles Lamonde, né le 15 mai 1958. Il demeurait au 4975, boulevard Gene-H.-Kruger, à Trois-Rivières. Le coroner a pris avis le 1

er

août 2016

- André Paradis, né le 23 octobre 1956. Il demeurait au 220-170, rue Baril, à Louiseville. Le coroner a pris avis le 5 février 2016

- René Gagnon, né le 22 septembre 1954. Il demeurait au 2-120, rue Massicotte, à Trois-Rivières. Le coroner a pris avis le 24 août 2015

- Sylvain Girard, né le 2 décembre 1969. Il demeurait au 306-1634, rue Royale, à Trois-Rivières. Le coroner a pris avis le 11 juillet 2015