Des dossiers gatinois vont devoir attendre leur tour

L'agenda politique à Gatineau a été chamboulé avec les inondations des dernières semaines.

En cette année électorale, le temps se faisait déjà rare pour compléter certains dossiers.

Ainsi, Le Droit note qu’il pourrait y avoir des délais pour présenter la nouvelle mouture du règlement municipal sur les frais de croissance qui devait se faire en juin.

Le plan de déploiement des arénas communautaires, le fonctionnement du nouveau modèle des comités et commissions et le rapport de la police sur son organisation et sa réponse aux appels urgents 9-1-1 dans le dossier du meurtre de Thérèse Gauvreau vont se faire attendre alors qu’ils étaient prévus en mai.

Le projet du maire de faire avancer le dossier de la bibliothèque centrale au centre-ville d’ici la fin du mandat risque de prendre du retard causé par les inondations.