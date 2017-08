Des entrepreneurs hésitent à soumissionner sur des contrats à Gatineau

Les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à bouder la Ville et refusent de soumissionner sur des contrats publics.

Certains soutiennent avoir de la difficulté à être payés après la réalisation de travaux octroyés par la municipalité selon ce que rapporte LeDroit.

L'Association de la construction du Québec avoue que ses membres ont été nombreux à vivre des confrontations la Ville, qui craint de collaborer avec les entrepreneurs.

L'avocat spécialisé dans l'industrie de la construction, Me Richard Leblanc, prétend que la Ville joue de prudence avec les entrepreneurs qui sont parfois qualifiés de «bandits».

Bien que Ville ait une volonté d'améliorer les relations avec les entreprises, elle dit surveiller les chantiers « dans le but de protéger les intérêts des citoyens et d'assurer une saine gestion des actifs municipaux».