Des hauts gradés du SPVG en congé de maladie long terme

Trois hauts gradés du Service de police de Gatineau sont sur le carreau depuis un certain temps dû à la pression du métier.

TVA Gatineau-Ottawa révélait hier que les inspecteurs touchés sont en congé de maladie long terme, tout comme le gestionnaire du service 911, depuis les ratées du centre d'appels d'urgence dans l'affaire Thérèse Gauvreau.

La direction du SPVG refuse de commenter, considérant qu'il s'agit de dossiers issus des ressources humaines.

Elle précise toutefois qu'il s'agit de cas isolés et tout aussi différents les uns que les autres. L'organisation se dit très sensible à la santé mentale et au bien-être de ses employés et confirme que plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter la surcharge de travail.

Ces révélation surviennent après le suicide d'une policière, mercredi, dans un poste de police de Montréal.

Rappelons qu'à l'été 2014, un jeune policier de 25 ans a retourné son arme de service contre lui au poste de police de la MRC-Des-Collines.