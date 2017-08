Des mesures instaurées pour renforcer la sécurité près des écoles à Gatineau

De nouvelles mesures ont été mises en place à proximité de cinq écoles primaires de Gatineau pour renforcer la sécurité des élèves.

Quelque 200 panneaux jaunes portant la mention «corridor scolaire» ont été installés non loin des écoles Jean-de-Brébeuf dans le secteur Hull, des Tournesols et Lord à Aylmer, de l'Escalade à Gatineau et Saint-Jean-de-Brébeuf à Masson-Angers.

Des balises flexibles de ralentissement et des bollards ont également été aménagés tout comme des radars pédagogiques et du marquage sur la chaussée.

L'objectif consiste à inciter les écoliers et leurs parents à emprunter des voies protégées et plus sécuritaires pour se rendre à destination.

La Ville de Gatineau a alloué un budget de 80 000 $ pour mener à bien ce projet-pilote.