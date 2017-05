Des nouvelles de Valérie Poulin Collins Valérie Poulin Collins, en mai 2016/Photo: Cogeco nouvelles

Les conditions de remise en liberté de Valérie Poulin Collins ont été assouplies, hier au palais de justice de Trrois-Rivières. Celle qui a été reconnue coupable d'avoir enlevé un bébé âgé à peine d'un jour, au CHRTR, en mai 2014 avait, dans ses conditions de remise en liberté, celle de ne pas se trouver à moins de 100 mètres des endroits où on garde des bébés.



Or, elle a demandé de pouvoir aller dans des parcs thématiques et de pouvoir circuler sur des pistes cyclables.



Le juge Jacques Trudel a accepté la demande, à condition que la jeune femme obtienne l'autorisation de son agent de probation avant d'aller dans ces endroits et qu'elle soit accompagnée d'un adulte responsable.



Valérie Poulin Collins avait été condamnée à 31 mois de prison, mais elle avait été libérée en février 2016, au deux tiers de sa peine.