Des partenaires privés pour le développement de Well inc.

Un consortium de partenaires privés a conclu une entente d'exclusivité de six mois avec la Ville de Sherbrooke pour le développement du projet Well inc.

Le Fonds immobilier de la FTQ, Sherweb et le Groupe Custeau vont réaliser les analyses nécessaires et la conceptualisation du projet de construction évalué à 50 M$.

Par la suite, ils deviendront propriétaires des futurs édifices qui verront le jour dans le quadrilatère stratégique de la rue Wellington Sud.

Des analyses de capacité portante du sol, environnementales et architecturales doivent notamment être effectuées.