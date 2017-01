Sébastien Herbert

Des travailleurs de la santé déplorent le transfert de postes spécialisés des différents établissements de la région vers Trois-Rivières.La Fédération de la Santé et des services sociaux de la CSN craint une diminution des services à la population, en plus de créer de l'incertitude chez les travailleurs et leurs proches.