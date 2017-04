Deux entreprises de Sherbrooke annoncent des projets d'investissements

Deux entreprises de Sherbrooke annoncent des projets d'investissements de près de 2 millions de dollars chacune. SIB Électrique construira une nouvelle usine de 26 500 pieds carrés sur un terrain qu'elle a acquis sur le rue Lesage, dans le parc industriel.



Elle pourra consolider ses activités en un seul complexe actuellement réparties dans deux bâtiments sur le chemin Godin, en plus de rapatrier une partie de la production de son usine de Laval.



Par ailleurs, Technoguide Métal s'établiera dans une nouvelle usine située sur le prolongement du boulevard de Portland et disposera d'une superficie 5 fois plus grande que son usine actuelle de la rue Rodolphe-Racine.



Une dizaine de postes seront créés à la suite de ces investissements.