Deux femmes trouvent la mort dans un accident près de Thetford-Mines

QUÉBEC - Deux femmes sont mortes dans une collision entre deux véhicules à Saint-Jean-de-Brébeuf, près de Thetford Mines.



L'accident est survenu vers midi 45 à l'intersection des routes 267 et 216.



Les policiers de la MRC des Appalaches ont été appelés pour une collision entre une camionnette et un petit véhicule.



L'impact a été violent et l'un des deux véhicules a pris feu.



Les victimes sont la conductrice de 58 ans du plus petit véhicule ainsi qu'une de ses passagères, âgée de 87 ans. Une autre femme de 63 ans, qui était assise à l'arrière, a également été blessée, mais on ne craint pas pour sa vie.



Quant au conducteur de la camionnette, un homme de 18 ans, il s'en tire avec des blessures mineures, tout comme son passager du même âge.



Selon les premiers éléments de l'enquête dévoilés par la Sûreté du Québec, la conductrice de la voiture aurait omis de s'immobiliser à un arrêt obligatoire.