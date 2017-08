La police de Québec sollicite l'aide de la population pour retrouver une femme portée disparue depuis mercredi.

Pascale Proulx, 33 ans, a été vue pour la dernière fois le 23 août en après-midi, avant de quitter sa résidence de l'Ancienne-Lorette vers 18h45.

Elle pourrait présentement se trouver dans le secteur de Neufchatel, près du boulevard L'Ormière. Elle mesure 5 pieds 8 pouces et pèse environ 165 livres. Elle a les cheveux bruns foncés et courts, et portait une casquette noire.

La police a des raisons de craindre pour sa santé. Toute information pertinente peut être transmise au 418-641-AGIR