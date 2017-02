Dossier Guertin: le projet de loi privé est déposé

Ça y est, c'est fait, le projet de loi privé de la ville de Gatineau, dans le dossier du nouveau Centre Guertin, a été déposé lundi par le député de Chapleau Marc Carrière. Comme le projet a été déposé avant le 7 février, il pourra être débattu lors de la présente session parlementaire, fort possiblement à la fin, quelque part entre la fin mai et le début du mois de juin.



Le député Marc Carrière est conscient que ce projet a un caractère émotif pour la ville de Gatineau.







La ville et Vision multisports Outaouais ont dévoilé un projet de 4 glaces.



Et à l'automne dernier, le 1047 Outaouais vous apprenait que la valeur du projet serait de 104.5 millions de dollars.