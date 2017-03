Drogue : perquisition à Parent

Une perquisition menée en lien avec la production de stupéfiants à Parent en Haute-Mauricie a permis l'arrestation de deux personnes sur le chemin de la Montagne.

L'opération policière menée hier (mercredi) a permis d'arrêter deux hommes de 44 et 50 ans.

?

L'homme de 44 ans a comparu au palais de justice de La Tuque aujourd'hui, alors que l'homme de 50 ans a été libéré sous promesse de comparaître.

?

Les deux individus font face à des accusations de production de cannabis, possession de stupéfiants, vol d'énergie et infractions en lien avec une arme à feu.

?

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi plus de 250 plants de cannabis, des comprimés de métamphétamines, une arme à feu et ses munitions et du matériel servant à la production.