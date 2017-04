Eau potable: 6,1 M$ pour les infrastructures à Asbestos et Stanstead

Québec et Ottawa ont annoncé des contributions totalisant 6,1 millions de dollars pour améliorer des infrastructures liées à l'eau potable en Estrie. Cette somme servira au renouvellement de conduites d'eau à Asbestos ainsi qu'au raccordement d'un puit à son réseau d'eau potable et la mise à niveau des stations de traitement des eaux usées à Stanstead.



L'aide financière provient notamment du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.