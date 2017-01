Eau potable: cinq municipalités reçoivent une aide de Québec et Ottawa

Martin Coiteux

Chargement du lecteur ...

5,3 millions de dollars seront investis dans 5 projets liés à la qualité de l'eau en Estrie.C'est dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) que les municipalités reçoivent cet argent.Le gouvernement du Canada investira plus de 3,2 millions de dollars pour l'ensemble de ces projets en Estrie et le gouvernement du Québec accordera une aide financière de plus de 2,1 millions de dollars.Les municipalités fourniront le reste du financement.Concernant la vingtaine de résidences de Val-Joli dont l'eau de leur puits artésien est contaminée depuis 4 ans, le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux a indiqué que le gouvernement accompagne la municipalité dans ce dossier.