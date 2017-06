Elle découvre une carcasse de rongeur dans sa salade

QUÉBEC - Une dame de Terrebonne poursuit la société mère des restaurants Normandin (Le Bouvier Inc.) pour près de 200 000$.

En avril 2016 alors qu'elle était en visite dans la région de Québec, Pierrette Caouette a trouvé une carcasse d'animal dans sa salade au restaurant de la rue Bouvier.



Selon Radio-Canada, les analyses réalisées par le MAPAQ ont confirmé ses appréhensions, en plus de démontré que la carcasse était contaminée à la bactérie E colis.



Dans sa poursuite, la dame de 55 ans affirme que l'incident a eu de graves conséquences pour elle. Elle dit souffrir depuis d'un choc post-traumatique.

Un ancien employé présent lors de l'incident a indiqué à Cogeco Nouvelles que la dame aurait crié lorsqu'elle a fait la découverte du rongeur mort dans sa salade.

Cette même personne nous a également spécifié que lorsque la salade est sortie de la cuisine rien ne permettait de croire que la cliente ferait cette découverte. Le gérant aurait «rapidement réagi», et «pris la situation au sérieux».

Selon les dires de ce même ex-employé, Normandin aurait changé de fournisseur de salade peu de temps après l'incident.

Un «événement isolé», indique Normandin

La chaîne de restauration a réagi par voie de communiqué à la poursuite intentée par Mme Caouette.

Voici l'intégral de la déclaration...

Depuis 1969, Normandin porte une longue tradition d’excellence qui a contribué à sa renommée. Ici, décevoir ne fait pas partie des options. Le contrôle de la qualité, c’est dans l’ADN de l’organisation. Nous travaillons chaque jour à mériter la confiance et à satisfaire notre fidèle clientèle à travers les 8,5 millions de repas que nous servons annuellement.

Aujourd’hui, il est important de préciser que l’objet indésirable découvert il y a 16 mois n’émanait pas de nos cuisines. Il s’est malencontreusement retrouvé dans l’emballage de l’un de nos fournisseurs de laitues pré-lavées et prêtes-à-manger, le même chez qui s’approvisionnent plusieurs restaurants et supermarchés. Le MAPAQ et une firme externe ont également confirmé cette information.

Évidemment, il s’agit d’une situation malheureuse et hors de notre contrôle que nous avons traité avec toute la diligence, le sérieux et le doigté nécessaires. Dès lors, l’entreprise a agi de façon responsable en privilégiant la voix du dialogue et du respect pour trouver un terrain d’entente satisfaisant avec la cliente dans la perspective d’un service à la clientèle que nous voulons supérieur. Pour des raisons qui lui appartiennent et que nous respectons, la dame a choisi de porter le dossier devant les tribunaux.

Pour le reste, et pour des raisons évidentes, l’entreprise ne peut commenter davantage ce cas particulier d’autant plus que celui-ci est maintenant judiciarisé.