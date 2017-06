Un jeune homme de 25 ans a été poignardé sur la rue Rideau cette nuit à Ottawa.

Il a été transporté à l'hôpital et on ne craint plus pour sa vie.

Des coups de feu ont aussi été tiré vers 1h20, puisque les policiers ont trouvés des projectiles devant le bar Mingle Room à l'angle des rues Rideau et Augusta.

L'unité des gangs de rues mène l'enquête.