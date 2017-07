Encore une soirée réussie malgré quelques malaises

QUÉBEC - Encore une soirée où les amateurs de musique n'ont pas su où donner de la tête alors que Michel Louvain, Bobby Bazini et Flume étaient les têtes d'affiche principales du Festival d'été de Québec.



Bobby Bazini a fait salle comble au parc de la francophonie.





La scène des plaines d'Abraham s'est littéralement transformée en discothèquie à ciel ouvert à l'occasion de la soirée électroFEQ d'hier.





Cependant, certains ont remarqué une moins grande foule pour Flume que pour Fetty Wap en première partie.





Et enfin sur la scène Hydro-Québec, Louvain a suffisamment ravi ses fans pour qu'ils le lui rendent en modifiant les paroles de la Dame en Bleu pour "Je suis amoureux, de Michel Louvain". Salle comble à l'infirmerie

La soirée d'hier semble avoir battu des records en ce qui concerne le nombre d'interventions des secouristes pour des festivaliers ayant subi un malaise.





Le Journal de Québec rapporte qu'avant 20h, l'infirmerie affichait déjà un surplus de patients.





On rapporte qu'il s'agissait pour la plupart de situations mineures: évanouissement, intoxication, crise de panique, faiblesse ou ecchymoses.





Le FEQ a commencé à distribuer de l'eau aux festivaliers vers 20h.