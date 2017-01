Alain Trudel

La Direction de la protection de la jeunesse en Estrie accompagne la famille de l'enfant qui aurait été victime de contacts sexuels de la part de la fille de la propriétaire de la garderie qu'il fréquentait à Sherbrooke.Rappelons qu'une jeune femme de 20 ans fait face à deux chefs de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels.Les faits qui lui sont reprochés concernent un enfant de 4 ans et se seraient produits entre janvier et novembre 2016.