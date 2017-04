Explosion à Victoriaville

Des résidents de Victoriaville ont connu un réveil qui sort de l'ordinaire, ce matin. Pour une raison encore inexpliquée, un cabanon a explosé, derrière une résidence vers 6h45, projettant des débris à des dizaines de mètres à la ronde.



Heureusement, personne n'a été blessé, mais une résidence voisine a subi d'importants dommages.



En plus du bruit, la déflagration a causé une importante secousse, au point où des résidents du secteur ont cru à un tremblement de terre.



Les pompiers de Victoriaville et les policiers de la SQ enquêtent pour déterminer la cause de l'explosion.