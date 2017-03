Fermeture de lits en gériatrie de courte durée à Magog: le syndicat préoccupé

Annick Métivier et Maryse Trudeau

Chargement du lecteur ...

La fermeture des lits de l'unité de courte durée gériatrique de l'hôpital de Magog préoccupe le syndicat représentant le personnel concerné.

Cette unité recevait des personnes âgées en perte d'autonomie pour les évaluer et une équipe de professionnels y était rattachée.



La clientèle est référée à Sherbrooke et les professionnels comme la nutritionniste, la travailleuse sociale et l'ergothérapeute ont vu leur poste transféré.



En audio, la présidente du syndicat, Annick Métivier déplore la situation suivie de Maryse Trudeau de la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.



Les lits de l'unité concernée à l'hôpital de Magog sont maintenant dédiés aux personnes en attente d'hébergement ou en réadaptation fonctionnelle.