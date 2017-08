Les automobilistes doivent prendre note que l'autoroute 13 sera partiellement fermée en direction Sud tout le week-end entre le boulevard Dagenais et l'autoroute 440.



Transport Québec doit effectuer des travaux d'asphaltage à compter de ce soir à 23 heures jusqu'à dimanche 4h30.



Aussi, rappelons que la 50 sera à nouveau fermée ce soir dès 21 heures et qu'un détour est prévue entre l'autoroute 15 et la montée St-Simon, via la route 158.