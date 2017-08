Fermeture temporaire du bureau de la SAAQ de Magog

Le centre de services de la Société de l'assurance automobile du Québec de Magog sera fermé du 5 au 20 août prochain. Cogeco Nouvelles vous apprenait que depuis quelques semaines, une seule personne est en mesure d'opérer le bureau.



La Chambre de commerce et d'industrie Magog-Orford qui est mandataire pour la SAAQ de Magog a publié un avis aujourd'hui.



Elle s'excuse des inconvénients occasionnés par la fermeture du bureau et invite les gens à se rendre à Sherbrooke ou Coaticook pour avoir des services.



Depuis mai, deux employés de la SAAQ de Magog ont remis leur démission et deux autres sont en congé de maladie.

Une situation qui serait liée aux conditions de travail, dont le salaire .

La SAAQ doit réagir à la situation mercredi dans l'émission Midi Actualité.