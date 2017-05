Jean Pinard

Un an après les feux de forêts de Fort McMurray, le personnel du Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre de Sherbrooke prend conscience du tour de force qu'il a réalisé.Seules les données des réseaux routiers et de chemins de fer étaient considérées comme étant à jour.Leur travail consistait à cartographier les nouvelles infrastructures comme les lignes de transport d'énergie électrique, les pipelines ainsi que les zones industriels et résidentiels notamment.En audio, le chef de projet du Centre, Jean Pinard.