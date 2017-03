Filspec connaît une croissance

Éric Perlinger

Spécialisée dans la fabrication de fils textiles techniques haute performance, l'entreprise Filspec de Sherbrooke a le vent dans les voiles.

Elle connaît présentement une croissance et a plusieurs postes à combler.



Depuis janvier, Filspec a développé trois nouveaux produits dont le FireFil, un fil à coeur de fibre de verre qui assure une protection contre les flammes et qui apporte une bonne résistance à la déchirure.



Le président de Filspec, Éric Perlinger explique que l'entreprise investit d'importantes sommes dans la recherche et le développement afin de se démarquer.



Anciennement connue sous les noms Domil et Cavalier Textiles, Filspec a été créé en 2004 à la suite de la crise touchant l'industrie du textile.