Fin de la période de vote syndical au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

La période de vote syndical a pris fin vendredi dernier au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Les 17 000 travailleurs syndiqués du réseau de la santé ont été appelés à voter au cours des dernières semaines pour choisir leur prochaine accréditation.



Le nombre de syndicats passera de 56 à 4 et ils ont été divisés selon les catégories d'emplois.



Le dépouillement des votes aura lieu les 8, 9 et 10 mars et les résultats devraient être connus par la suite.



Cinq grands syndicats veulent obtenir une ou plusieurs des 4 accréditations soit la CSN, la FIQ, le SCFP, l'APTS et la CSD.