Fini les congés pour les chauffeurs de la STO

La STO a envoyé un avis à tous ses chauffeurs et employés d'entretien à l'effet qu'ils devront fournir un certificat médical afin d'expliquer chaque absence durant la période de moyens de pression. Chaque absence non justifiée sera considérée comme étant sans autorisation et donc sans solde. De plus, les nouvelles demandes de congé, de temps compensatoire ou de vacances seront refusées.



Enfin, considérant le refus de faire des heures supplémentaires, la STO suspend les clauses de garantie d'heures minimales, ce qui veut dire que les chauffeurs et employés d'entretien ne seront rémunérés que pour les heures effectuées.



Rejoint par le 104,7FM, le syndicat a préféré ne pas commenter l'avis pour l'instant, l'ayant remis entre les mains de ses avocats pour obtenir conseils.