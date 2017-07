Flouée par un danseur cubain, elle parvient à annuler son mariage

Me Annie-Élizabeth Girard

Chargement du lecteur ...

Une Sherbrookoise flouée par un danseur cubain de 24 ans est parvenue à faire annuler son mariage.

La Cour supérieure en vient à la conclusion qu'il s'est servi d'elle pour berner les autorités responsables de l'immigration.



La femme était tombée en amour avec l'individu lors de vacances à Cuba en 2010 et le couple a déposé l'année suivante une demande d'immigration auprès d'Immigration Canada qui avait soulevé un doute quant à la sincérité du mariage en raison de leur différence d'âge.



Une fois au Québec, la dame a réalisé que son époux entretenait toujours une relation avec une ex-collègue de l'hôtel où elle l'a rencontré et qu'il a voyagé pendant un mois en France avec son argent en lui faisant croire qu'il se rendait en Équateur pour aider un cousin à immigrer.



L'avocate civiliste, Me Annie-Élizabeth Girard estime que l'annulation du mariage était la meilleure solution.



L'individu risque maintenant l'expulsion du Canada.