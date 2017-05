Jean-Michel Ryan

Dans le cadre du projet d'interconnexion Québec - New Hampshire d'Hydro-Québec, Tourisme Cantons de l'Est est en faveur de l'enfouissement de la ligne électrique qui traversera la forêt Hereford.Le président de Tourisme Cantons-de-l'Est, Jean-Michel Ryan explique dans l'extrait audio que les retombées économiques sont importantes.L'enfouissement de la ligne coûterait de 60 à 65 millions de dollars de plus à Hydro-Québec.C'est pour cette raison que la voie aérienne est toujours privilégiée par la société d'état.