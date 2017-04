QUÉBEC - 20 % des aliments importés au Québec ne seraient pas conformes.

Selon des données obtenus par la Presse, un aliment sur 5 inspecté par l'Agence canadienne d'inspection des aliments faisait l'objet d'une erreur d'étiquetage ou de contenu, ou carrément d'une fraude alimentaire.

Parmi les produits mis en cause, 35 % de l'origan analysé n'était pas conforme, et 7 % des pots de miel, souvent dilués avec du sucre et d'autres produits.